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5 yaşındaki minik Ömer yanarak yaşamını yitirdi

Bursa'da, bir evin kömürlüğünde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA | 22.11.2019 - 17:04..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Argun ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ömer Argun'un, kömürlüğe girerek oyun oynamaya başladığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kömürlüğünün tamamını sardı.

YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra, yangın sonrası korkunç gerçekte ortaya çıktı. Kömürlükten çıkamayan 5 yaşındaki Ömer'in yanarak hayatını kaybettiğı anlaşıldı. Bu sırada durumu öğrenen aile gözyaşlarına hakim olamadı.

5 yaşındaki minik Ömer yanarak yaşamını yitirdi

SORUŞTURMA AÇILDI

Emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni savcının yaptığı inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

5 yaşındaki minik Ömer yanarak yaşamını yitirdi

5 yaşındaki minik Ömer yanarak yaşamını yitirdi

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