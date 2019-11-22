5 yaşındaki minik Ömer yanarak yaşamını yitirdi

1 Zonguldak'tan Rusya'ya feribot seferleri başlıyor Zonguldak Limanı ile Rusya’nın Kerç Boğazı arasında yolcu ve kargo taşımacılığı yapacak gemi seferlerine başlanacağı duyuruldu.

2 Esenyurt'ta yavru köpeği ezen taksici işten çıkarıldı Dün akşam saatlerinde siteden çıkarken manevra yapan ve tam bu sırada yavru bir köpeği aracın altına alan taksici, tepki topladı. Sosyal medyada yayınlanan videonun ardından taksici işinden kovuldu.

3 İbrahim Tatlıses, İzmir'de Erdoğan'ın yanında İbrahim Tatlıses, İzmir'de halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldı.

4 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ekvator Büyükelçisi Puma Puma'yı kabul etmeden önce Külliye'deki yeni Hereke halısını tanıttı.

5 MEB açıkladı: Sınıf tekrarı ve ikmal geri geliyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf tekrarı ve ikmal uygulamalarının yeniden başlayacağını duyurdu.

6 Putin NATO'nun askeri alanda uzayı kullanmasından endişeli Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "NATO'nun, askeri alanında uzayı kullanması yönündeki girişimlerinden endişe duyuyoruz" diye konuştu.