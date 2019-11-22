5 yaşındaki minik Ömer yanarak yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Argun ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ömer Argun'un, kömürlüğe girerek oyun oynamaya başladığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kömürlüğünün tamamını sardı.
YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra, yangın sonrası korkunç gerçekte ortaya çıktı. Kömürlükten çıkamayan 5 yaşındaki Ömer'in yanarak hayatını kaybettiğı anlaşıldı. Bu sırada durumu öğrenen aile gözyaşlarına hakim olamadı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni savcının yaptığı inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.