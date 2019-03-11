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5 yaşındaki muhtar adayı beğeni topladı

Ardahan'da yaşayan 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığının açıklama videosu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

DHA | 11.03.2019 - 17:24..
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Ardahanlı Çağatay Amanak'ın yerel seçimler öncesi çekilen videosu, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak'ın, yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklamaları izleyenleri gülümsetti.

EL SALLARKEN FOTOĞRAF ÇEKTİRECEK

"Aday mısın?" sorusuna "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım." diyen küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çekileceğini söylüyor.

5 yaşındaki muhtar adayı beğeni topladı VİDEO

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