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5 yaşındaki muhtar adayından ikinci video

Sosyal medyayı sallayan 5 yaşındaki muhtar adayından ikinci videosu geldi.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 10:55..
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Ardahan'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığını açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

EL SALLAYARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRECEK

Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklamaları izleyenleri gülümsetti. "Aday mısın?" sorusuna "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım" diyen küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çekileceğini söylüyor.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Çağatay Amanak'ın vaatlerini açıkladığı yeni video da sosyal medyada yine paylaşım rekorları kırdı. Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı vaatler izleyenleri gülümsetti.

5 yaşındaki muhtar adayından ikinci video ViDEO

5 yaşındaki muhtar adayından ikinci video

5 yaşındaki muhtar adayından ikinci video

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