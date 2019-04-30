taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9644
Euro
6.6991
Altın
1281.63
Borsa
95679.82
Gram Altın
245.993

5 yaşındaki Yağız'a kaldırımdayken traktör çarptı

Acılı aile, traktör sürücüsünün kaza değil, cinayet işlediğini düşünüyor. Haziran'da görülecek davada sürücünün çıkma ihtimali olması ise aileyi içten içe kahrediyor.

İHA | 30.04.2019 - 15:29..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

10 Nisan 2019 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaldırımda teyzeleri Dilan Akboğa ile yürürken, o sırada yoldan geçen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörün altında kalan 5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Yağız Bahatır, hayatını kaybetti.

5 yaşındaki Yağız'a kaldırımdayken traktör çarptı

AİLE BİR TÜRLÜ TOPARLANAMIYOR

Manisa'da 9 yıllık evli olan ve biri kız, ikisi erkek 3 çocuk sahibi Hasan-Raziye Bahatır çifti, o feci günün sonrasında bir türlü kendini toparlayamadı.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları da aileyi daha beter üzdü.

5 yaşındaki Yağız'a kaldırımdayken traktör çarptı

BABA OLAY ANINI ANLATTI

Aileye göre traktör sürücüsü çarpmanın ardından iki kez daha hamle yaptı ve o an hayatta olan oğulları bu hamlelerin ardından öldü. Bunun bir kaza olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan ve Yağız'ı kaybettiği yerde olay anını anlatan baba Hasan Bahatır, "Hava hafif yağmurluydu, yerler ıslaktı. Kaza demek istiyoruz ama kaza değil, bir yerde artık cinayete giriyor. İlk vurduğu an kazaydı belki ama ilk vurduğunda oğlum sağdı. İkinci kez geriye çıkması, üçüncü kez yeniden üstüne sürmesi; bu bize cinayet gibi geliyor. Cezaların çok hafif olduğunu duyuyoruz. Sürücünün bir iki ayda serbest kalınacağı söyleniyor. Bu bizi daha da ürpertiyor, içimizi kan ağlatıyor." dedi.

Minik Yağız'a traktör çarptı İZLE

KAZAYI YAPAN KİM?

Baba Bahatır, "Görüntülerde kazayı yapanın mesaj yazdığı görülüyor. Bizim öğrendiğimiz kadar yaşlı amca telefonla mesaj yazmasını bilmiyor sadece konuşmak için kullanıyor. Devletin bunları aydınlatması lazım. Şimdi biz iki şüpheyle yaşıyoruz. Kazayı yapan yaşlı adam mı, oğlu mu? Bunun aydınlatılması gerekiyor." diye konuştu.

5 yaşındaki Yağız'a kaldırımdayken traktör çarptı

"BAŞKA ANNELERİN YÜREĞİ YANMASIN"

Günlerdir gözyaşları dinmeyen anne Raziye Bahatır ise "Oğluma çarptı, yetmedi bir daha çarptı. Sanki oğlumu öldürmek için oraya gelmişti. Kendini savunmuş, ifadesini okudum. O yolda savunacak hiçbir şey yok. Belki dersiniz, 'Annesin yüreğin yanıyor, ondan söylüyorsun' ama hiçbir çocuk kaldırımda ölmez. Kardeşi yanımda yalnız kaldı.

5 yaşındaki Yağız'a kaldırımdayken traktör çarptı

Oğlum Muhammed Ege biraz önce bana lego parçası getirdi 'Bu Yağız'ın anne, sakla bunu Yağız oynasın' dedi. Varsa yürekleri gelsinler, çocuğuma anlatsınlar. Benim evladıma, aileme, çocuğuma bunu yaşatmaya hiç hakları yoktu. Benim yüreğim gerçekten yanıyor ama başka bir annenin yüreği yanmasın." şeklinde konuştu.

5 yaşındaki Yağız'a kaldırımdayken traktör çarptı

5 yaşındaki Yağız'a kaldırımdayken traktör çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

652
Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

184
Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

87
Türkiye'ye ilk defa uçan firmanın hostesleri peçeyle dans etti

Türkiye'ye ilk defa uçan firmanın hostesleri peçeyle dans etti

178
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

68
Venezuela'da darbe girişimi

Venezuela'da darbe girişimi

174
Vefat eden Dilber Ay'ın hafızalardan silinmeyen videosu

Vefat eden Dilber Ay'ın hafızalardan silinmeyen videosu

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir