5 yaşındaki Yağız'a kaldırımdayken traktör çarptı

10 Nisan 2019 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaldırımda teyzeleri Dilan Akboğa ile yürürken, o sırada yoldan geçen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörün altında kalan 5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Yağız Bahatır, hayatını kaybetti.

AİLE BİR TÜRLÜ TOPARLANAMIYOR

Manisa'da 9 yıllık evli olan ve biri kız, ikisi erkek 3 çocuk sahibi Hasan-Raziye Bahatır çifti, o feci günün sonrasında bir türlü kendini toparlayamadı.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları da aileyi daha beter üzdü.

BABA OLAY ANINI ANLATTI

Aileye göre traktör sürücüsü çarpmanın ardından iki kez daha hamle yaptı ve o an hayatta olan oğulları bu hamlelerin ardından öldü. Bunun bir kaza olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan ve Yağız'ı kaybettiği yerde olay anını anlatan baba Hasan Bahatır, "Hava hafif yağmurluydu, yerler ıslaktı. Kaza demek istiyoruz ama kaza değil, bir yerde artık cinayete giriyor. İlk vurduğu an kazaydı belki ama ilk vurduğunda oğlum sağdı. İkinci kez geriye çıkması, üçüncü kez yeniden üstüne sürmesi; bu bize cinayet gibi geliyor. Cezaların çok hafif olduğunu duyuyoruz. Sürücünün bir iki ayda serbest kalınacağı söyleniyor. Bu bizi daha da ürpertiyor, içimizi kan ağlatıyor." dedi.

Minik Yağız'a traktör çarptı İZLE

KAZAYI YAPAN KİM?

Baba Bahatır, "Görüntülerde kazayı yapanın mesaj yazdığı görülüyor. Bizim öğrendiğimiz kadar yaşlı amca telefonla mesaj yazmasını bilmiyor sadece konuşmak için kullanıyor. Devletin bunları aydınlatması lazım. Şimdi biz iki şüpheyle yaşıyoruz. Kazayı yapan yaşlı adam mı, oğlu mu? Bunun aydınlatılması gerekiyor." diye konuştu.

"BAŞKA ANNELERİN YÜREĞİ YANMASIN"

Günlerdir gözyaşları dinmeyen anne Raziye Bahatır ise "Oğluma çarptı, yetmedi bir daha çarptı. Sanki oğlumu öldürmek için oraya gelmişti. Kendini savunmuş, ifadesini okudum. O yolda savunacak hiçbir şey yok. Belki dersiniz, 'Annesin yüreğin yanıyor, ondan söylüyorsun' ama hiçbir çocuk kaldırımda ölmez. Kardeşi yanımda yalnız kaldı.

Oğlum Muhammed Ege biraz önce bana lego parçası getirdi 'Bu Yağız'ın anne, sakla bunu Yağız oynasın' dedi. Varsa yürekleri gelsinler, çocuğuma anlatsınlar. Benim evladıma, aileme, çocuğuma bunu yaşatmaya hiç hakları yoktu. Benim yüreğim gerçekten yanıyor ama başka bir annenin yüreği yanmasın." şeklinde konuştu.