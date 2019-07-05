5 yıl hapis cezası olan 74 yaşındaki yankesici yakalandı

Edremit’in Zeytinli ve Akçay mahallelerinde temmuz ayı içerisinde yan kesicilik olaylarının artması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda bölgedeki kameraları da izleyen ekipler şühpeli şahsın eşkâaline ulaştı.

Şahsın tekrar dolumuşa binmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Zeytinli Mahallesi Zafer Köprüsü’nde durdurulan dolmuşta 74 yaşındaki O.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

5 YIL HAPİS CEZASI ÇIKTI

O.Y.’nin daha önce de yan kesicilik suçunda çok sayıda sabıkası olduğu ve hakkında 5 yıl hapis cezası olduğu gerekçesiyle arandığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan O.Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.





