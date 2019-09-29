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5 yıl önce kandırılan oğlu için eyleme katıldı

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan Sıddıka Tatlı, "5 yıldır yastayız. Yeter artık, ciğerimiz bitti." dedi.

AA | 29.09.2019 - 17:13..
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

22 YAŞINDAYKEN KANDIRILDI

Şanlıurfa'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Aziz için Diyarbakır'a gelen anne Sıddıka Tatlı da HDP il binası önünde evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu. Anne Tatlı, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiğini, oğlunun 22 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak, dağa kaçırıldığını söyledi.

5 yıl önce kandırılan oğlu için eyleme katıldı

5 YILDIR HABER ALAMIYOR

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde son sınıf öğrenci olan oğlundan 2015 yılından bu yana haber alamadığını aktaran anne Tatlı, "Oğlum Mardin Artuklu Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyken, onu kandırıp götürdüler. 22 yaşındaydı, şimdi ise 27 yaşına girdi. 5 yıldır ne sağ ne de ölü olduğunu biliyorum, haber alamadım. Gittiği günün akşamı saat 21.00'de yurt müdürü aradı, oğlumun olmadığını söyledi. Arabamız yoktu komşumuzun arabasıyla hemen Mardin'e gittik. Valizini ve 'Anne hakkını bana helal et, ben gidiyorum.' diye not bırakmış." dedi.

5 yıl önce kandırılan oğlu için eyleme katıldı

KOBANİ'YE BİLE GİTTİLER

Oğlunun bir an önce eve gelmesini isteyen anne Tatlı, "Ölü mü diri mi? bilmiyoruz, 5 yıldır yastayız. Sağ ise bize bir telefon açsın. Kayıp olduğu gibi ilan da verdik. Çok aradık Kobani'ye gittik, bulamadık. Hastayım, yeni ameliyat oldum ayakta duramıyorum, belki beni görüyor. Oğlum beni görüyorsan bana bir telefon aç. Yeter artık, ciğerimiz bitti." dedi.

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