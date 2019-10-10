taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.864
Euro
6.464
Altın
1507.14
Borsa
99648.74
Gram Altın
283.728
Bitcoin
50476.02

5 YPG'li terörist öldürüldü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

İHA | 10.10.2019 - 09:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Mardin’in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, o bölgeleri bir süre gözetim altına aldı.

Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

HAREKETLENEMEYE ANINDA KARŞILIK

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor. İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik güçleri, sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor.

5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

MÜHİMMAT YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

GECE BOYUNCA MEVZİLER VURULDU

Öte yandan gece boyunca teröristlerin bulunduğu mevzilere havadan ve karadan bomba yağdı. Türk askeri sınır bölgesinde dikkatli bir şekilde ilerleşini sürdürdü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

139
YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

173
Yeşim Salkım hesabını gizledi

Yeşim Salkım hesabını gizledi

183
Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek videosu

Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek videosu

206
Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında

Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında

102
CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

56
Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir