5 YPG'li terörist öldürüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, o bölgeleri bir süre gözetim altına aldı.

Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

HAREKETLENEMEYE ANINDA KARŞILIK

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor. İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik güçleri, sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor.

5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

MÜHİMMAT YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

GECE BOYUNCA MEVZİLER VURULDU

Öte yandan gece boyunca teröristlerin bulunduğu mevzilere havadan ve karadan bomba yağdı. Türk askeri sınır bölgesinde dikkatli bir şekilde ilerleşini sürdürdü.