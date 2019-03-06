50 bin konutluk TOKİ projesi hakkında ayrıntılar

NTV yayınında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugünden itibaren başlayacak başvuru sürecinin, 19 Nisan'a kadar süreceğini ifade ederek şunları söyledi:

BUGÜNDEN İTİBAREN 45 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ

"TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili, 6 Mart itibarıyla başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız. Talepleri alırken alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik, aynı zamanda şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak."

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA KADAR VADE

"Yüzde 10'la başlayacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek. Kira öder gibi ödeyecekler."

EN FAZLA 5 KATLI OLACAK

"Biz 50 bin konutluk projeyi, yatay şehirleşme anlayışıyla bizim özümüzü kültürümüzü yansıtacak şekilde az katlı, 4-5'i geçmeyen örnek bir şehircilik anlayışını tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz."





BAŞVURU ŞARTLARI

"Başvuru sahiplerimiz başvuracakları proje için o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmaları gerekiyor. 2-1 konutlarımız için 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. 3+1 için de 18 yaşını doldurmaları gerekiyor. 2+1 konutlarımız için 500 lira, 3+1 konutlarımız için de 1.000 lira başvuru ücreti alacağız.

GELİRE VE ODA SAYISINA GÖRE

2+1 konutlarımız için en fazla 4 bin 500 lira geliri olabiliyor, İstanbul için de 4 bin 800 lira olabiliyor. 3+1 de gelir şartımız yok.

388 LİRA TAKSİT

2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Bu ilimize göre değişiyor. Projenin mevkiiyle konumuyla ilgili değişiyor."





İLLERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

50 bin konutun 6 bin 300 tanesi İstanbul'da, 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi Adana'da yapılacak.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK OLACAK

Konut edinme sorununu çözmek zorundayız. 50 bin konut için aynı anda talep toplamak bir ilk olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk defa, 50 bin konutun talebi toplanacak."