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50 bin TL'lik sigarayla kaçamadılar

Antalya’da bir iş yerinden 50 bin lira değerinde 5 bin 337 paket sigara çalan 2 şüpheli yakalandı.

İHA | 01.01.2020 - 12:54..
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Antalya'nın Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi’nde marketi bulunan Y.T. sabah saatlerinde geldiği iş yerine, arka bölümden hırsız girdiğini belirledi.

50 BİN TL'LİK SİGARA ÇALDILAR

Sigara paketlerinin yerinde olmadığını gören Y.T. durumu polise bildirdi. İş yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, demir paneli keserek içeri giren hırsızların, değişik markalarda 50 bin lira değerinde sigara, bin 500 lira, internet modemi, güç kaynağı ve kamera kayıt cihazını çaldığını tespit etti.

50 bin TL'lik sigarayla kaçamadılar

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Bölgede güvenlik kamera incelemesi yapan ekipler, şüphelilerin olay yerine beyaz bir araç ile geldiğini belirledi. Aracı izlemeye alan polis, şüpheliler O.E. ve M.Ç.’yi bulundukları ikamette gözaltına aldı. Şüphelilerin bulunduğu yerde yapılan aramada, iş yerinden çalınmış olan 5 bin 337 paket sigara, internet modemi, güç kaynağı, kamera kayıt cihazı, 1 kırmızı pense, 1 çift eldiven, 1 maske ele geçirildi.

MALZEMELER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

İş yerinden çalınan malzemeler Y.T.’ye teslim edilirken, iki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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