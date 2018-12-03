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50 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli’de tamirat için çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralanan kişi, 50 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 03.12.2018 - 21:19..
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Darıca ilçesinde meydana gelen olayda, binanın çatısını tamir ettirmek isteyen Osman Aydemir, iş için Ahmet Güneş'le anlaştı. Tamirat için Aydemir ve Güneş birlikte çatıya çıktı.

3 katlı binanın çatısında çalışan Ahmet Güneş bir anda dengesini kaybetti. Güneş'in dengesini kaybettiğini gören Aydemir, işçiyi tutmaya çalışırken ikisi birlikte 3. kattan beton zemine çakıldı.

Aydemir ve Güneş'in düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından Ahmet Güneş Farabi Devlet Hastanesine, Osman Aydemir ise Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ahmet Güneş hastanede hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Durumu ağır olan Osman Aydemir de yoğun bakımda 50 gündür verdiği yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Morga kaldırılan Aydemir’in cenazesi, Darıca Nene Hatun Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gebze Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

50 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

50 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

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