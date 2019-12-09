50 ülkeden 1200 katılımcı yatırım için İstanbul'da

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ev sahipliğinde; İİT Genel Sekreterliği, İslam Kalkınma Bankası Grubu iştirakleri ICD, ICIEC ile SESRIC gibi önemli paydaşların iş birliğinde düzenlenen konferans, 8-9 Aralık tarihlerinde olmak üzere iki gün sürecek.

İİT üye ülkelerinin kendi aralarındaki yatırımları artırmalarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik adımlar ve serbest dolaşımın karşısındaki her tür engeli kaldırmak suretiyle İİT bünyesinde yatırımların teşvik edilmesi ve aynı zamanda İİT bölgesinde iş yapma kolaylığının artırılması, Konferansın ana gündem maddeleri arasında.

46 ülkeyi temsilen 2 devlet başkanı, 2 başbakan, 27 bakan, 410 kamu kurumu, 700’den fazla özel sektör temsilcisinin katılımı ile başlayan Konferans, hükümet yetkililerinin yanı sıra, yatırım ve sanayiden sorumlu bakanlar, ticaret müsteşarları, yatırım destek ajanslarının üst düzey temsilcileri, 56 İİT üye ülkesinde faaliyet gösteren şirketlerin ve diğer çok uluslu şirketlerin CEO’ları, çok taraflı kalkınma bankalarının/fonlarının başkanları, uluslararası iş dünyasından liderler, analistler, ekonomistler, hukuk uzmanları, akademisyenler, risk uzmanları, uluslararası teşkilatlar ve çok taraflı ajanslar, yatırım danışmanları ve ekonomi müşavirleri, bölgesel ekonomi toplulukları, ticaret odaları, ve ticaret konseyi temsilcilerini bir araya getiriyor.

ARDA ERMUT'UN AÇIKLAMALARI

Konferans açılış programında gerçekleştirdiği konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, şunları kaydetti; “Bugün, gelişmiş ekonomiler dâhil birçok ülke, küresel doğrudan yatırımlardan pay almak için, kıyasıya rekabet etmektedir. Tüm dünyada son yıllarda artan belirsizlikler sebebiyle, küresel yatırımlarda, önemli çalkantılar yaşanmakta ve bu durum rekabeti daha da artırmaktadır. Bu minvalde, burada temsil edilmekte olan tüm İslam ülkelerinin, tecrübe paylaşımı ve istişare yoluyla, doğrudan yatırımlardan daha fazla pay almalarına katkıda bulunmak, bu toplantının en önemli hedefidir. Bu önemli etkinliğin, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında, yatırımların daha da artırılmasına, finansmana erişimin kolaylaşmasına ve en önemlisi de, yeni işbirliği ve ortaklık fırsatları oluşmasını umuyoruz.”

Tarım, madencilik, ulaştırma ve altyapı, enerji, petrol ve doğalgaz, finansal hizmetler, makine ve elektronik, iletişim, yazılım ve bilişim hizmetleri, otelcilik ve turizm, tekstil, yenilenebilir enerji ve kimya İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı’nda ele alınacak ana sektörler olarak belirlendi.