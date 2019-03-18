taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.45775
Euro
6.1855
Altın
1299.72
Borsa
103304.05
Gram Altın
227.869

50 yıl kesinleşmiş cezası olan zanlı, yakayı ele verdi

151 suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, başka bir isim üzerine düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

DHA | 18.03.2019 - 09:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

odnmkt

İzmir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İzmir merkezli birçok ilde dolandıcılık olaylarına karıştığı belirlenen, hakkında kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası bulunan ve 151 suçtan kaydı olan cezaevi firarisi Hasan Çaphur'un Karabağlar'da olduğunu tespit etti.

SAHTE KİMLİK

Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla Çaphur'u kahvehanede yakaladı. Çaphur'un üzerinde yapılan aramada, Yakup Taşer adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Gözaltına alınan Çaphur, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çaphur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

57
Eşini öldürdü teslim oldu

Eşini öldürdü teslim oldu

83
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları sürüyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları sürüyor

31
Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

11
CHP'li Battal İlgezdi partisini eleştirdi

CHP'li Battal İlgezdi partisini eleştirdi

52
Afrin'de yaşam normale dönüyor

Afrin'de yaşam normale dönüyor

21
Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir