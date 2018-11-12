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Milletvekili 50 yıl sonra aynı sıraları ziyaret etti

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, mezunu olduğu Sakarya İlkokulu’nda 50 yıl sonra aynı sıralara oturup öğrencilerle bir araya geldi.

İHA | 12.11.2018 - 16:57..
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AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, mezunu olduğu Sakarya İlkokulu’nda 50 yıl sonra aynı sıralara oturup öğrencilerle bir araya geldi.

CUMHURİYET'İN İLK MEZUNLARINDAN

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’de inşa edilen ilk eğitim binalarından, mezunu olduğu Sakarya İlkokulu’na ziyarette bulundu. 50 yıl sonra aynı sınıfta bulunmanın heyecanını yaşayan Demir, minik öğrencilerle bir süre sohbet etti. İlk olarak öğrencilerle buluşan Demir, öğrenim gördüğü sınıfta 50 yıl sonra bulunmanın heyecanını yaşadı.

Milletvekili 50 yıl sonra aynı sıraları ziyaret etti

OKUL MÜDÜRÜNDEN ANLAMLI SÜRPRİZ

Demir’e burada Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Sakarya İlkokulu Müdürü İbrahim Şahin eşlik etti. Demir’e, okul müdürlüğünce bir de sürpriz yapıldı. Demir’in mezun olduğu dönem notlarıyla, sınıf arkadaşlarından oluşturulan bir yıllık da gösterildi. Bu sırada görüştüğü bazı sınıf arkadaşlarını telefonla arayan Demir, öğrencilik yılları hatıralarını paylaştı.

Milletvekili 50 yıl sonra aynı sıraları ziyaret etti

EN ÇOK BÜTÇE MİLLİ EĞİTİME

Sakarya İlkokulu’nun kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade eden Demir, daha sonra okulun eğitim durumu ve fiziki koşullarına ilişkin bilgi aldı. Genel bütçeden en çok Milli Eğitim’e pay ayrıldığını hatırlatan Demir, “Milasımızın, Muğlamızın eğitim kalitesini yükseltmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle Milas’ta eğitim konusunda yaptığımız yatırımlar göğsümüzü kabartıyor. Milas Sodra Dağı’na her ne açıdan bakarsanız bakın devletimizin eserlerini görüyorsunuz. Sodra adeta bir eğitim dağı oldu.” diye konuştu.

Sakarya İlkokulu’nun ihtiyaçları konusunda bilgi alan Demir, gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.
Demir, öğrencilerle birlikte okulun hafta kapanışında İstiklal Marşı’nı okuyarak oradan ayrıldı.

Milletvekili 50 yıl sonra aynı sıraları ziyaret etti

Milletvekili 50 yıl sonra aynı sıraları ziyaret etti

Milletvekili 50 yıl sonra aynı sıraları ziyaret etti

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