50 yıllık Filyos Limanı hayali gerçek oluyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden itibaren uygulamaya konulması beklenen Filyos Projesi kapsamında, Filyos Limanı inşasının 2020'de bitirilmesi hedefleniyor.

2014 DEVLET YATIRIM PROGRAMI'NDA YER ALDI

Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan ''Anadolu'da Genel Üretim Raporu''nda Filyos'ta denizden açılacak kanallar vasıtasıyla gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması projesiyle kurulan yatırım hayali, 2014 Devlet Yatırım Programı'nda bölgenin yer almasıyla gerçeğe dönüştü.

25 MİLYON TON KAPASİTELİ

Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olan ve yıllık 25 milyon ton kapasiteli limana yönelik çalışmaların başlamasıyla Filyos Vadisi'ndeki Karma Endüstri Bölgesi ilan edilen 606 hektar alanda fabrika bacalarının tütmesini sağlayacak yer tahsisinin de hız kazanması bekleniyor.

PROJE 2020 YILINDA TAMAMLANACAK

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, "50 yıldır hayal ettiğimiz projenin 2016 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla temeli atıldı. Altyapı yatırımı başladı. O günden bu güne çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2020 yılı mayıs ayında tamamlanması gerekiyor." dedi.