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50 yıllık mektup kıyıda çıktı

Şişeye koyularak denize salınmış 50 yıllık bir mesaj bulundu. Alaska kıyılarında bulunan mektubu bir denizci yazıyor ve bulan kişiye selamlarını iletiyor.

Detay Haber | 09.08.2019 - 08:44..
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ABD'nin Alaska eyaletinde ikamet eden Tyler Ivanoff, Alaska’nın Shishmaref kıyılarında 20 Haziran 1969 tarihinde gönderilmiş bir zaman kapsülü buldu.

SELAM SÖYLEYİP, KEYİFTEN BİLGİLER VERİYOR

Rusça bilmediği için mektubun içeriğini anlayamayan Ivanoff, keşfini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak kendisine yardımcı olacak birilerini aradı. Mektupta yazana göre mektubun sahibi, Uzak Doğu Taşımacılık Şirketi’nin Sulak isimli depo gemisinde çalışan bir denizci. Mektubun yazarı, gelecekte bu şişeyi bulacak olan kişiye en içten selamlarını sunuyor ve gemi mürettebatını bu keşfinden haberdar etmesini rica ediyor.

50 yıllık mektup kıyıda çıktı

Mektup, "Sizlere sağlıklı ve uzun ömürler, bir de mutlu yolculuklar dileriz." sözleriyle bitiyor.

50 YIL ÖNCE GÖNDERİLDİ

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Uzak Doğu temsilcisi Peter Osiçanski, söz konusu mektubun gerçekten 50 yıl önce gönderilmiş olduğunu doğruladı.

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