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500 adet maden sahasını aramaya açılacak

Bakanlığın yapacağı ihale sonrası belirlenen sahalarda arama faaliyetleri başlayacak.

REUTERS | 27.05.2019 - 08:18..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, hukuki durumları sona eren 500 adet maden sahasını ihale yoluyla aramalara açacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, ilgili sahalar, bugün itibarıyla en az 15 gün süreyle https://www.mapeg.gov.tr adresinde ilan edilecek.

İHALE YAPILACAK

Sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacak.

500 adet maden sahasını aramaya açılacak

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