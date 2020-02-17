500 bin liralık hırsızlığın zanlıları çalışan çıktı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bergama'da bulunan bir inşaat firmasından piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan yüksek gerilim kablosu, kaynak makinesi, oksijen tüpleri, yedek parçalar ve sac levhaların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

HIRSIZLAR FİRMA ÇALIŞANI ÇIKTI

Malzemelerin bulunduğu depoda yer alan güvenlik kameralarının belirli tarihlerde devre dışı bırakıldığını tespit eden ekipler, çevrede bulunan kameraları inceleme altına aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, şirketin 25 yıllık çalışanı H.S. ile diğer çalışanlar Ü.Ç. ve E.Ç.'nin muhtelif zamanlarda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, çaldıkları malzemelerin bir kısmını H.S.'nin çiftlik evinde sakladıklarını, yüksek gerilim kablosunu ise hurdacı İ.K.'ye sattıklarını itiraf etti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen H.S., Ü.Ç., E.Ç. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.