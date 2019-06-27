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500 bin TL'lik malzeme çalanlar yakayı ele verdi

Eskişehir’de toplam değeri yaklaşık 500 bin TL olan malzeme çalan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın olanın isyanı dikkatlerden kaçmadı.

İHA | 27.06.2019 - 17:56..
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3 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde Eskişehir 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde toplam değeri yaklaşık 500 bin TL olan malzeme çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

MALZEMELER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler, tespit edilen A.A., A.A., B.Ç., Ü.Ö. ve yaşı küçük olan M.A. isimli şüphelileri dün yakaladı, çalınan malzemelerden ele geçirilenler ise sahibine teslim edildi.

500 bin TL'lik malzeme çalanlar yakayı ele verdi

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Öte yandan yapılan GBT sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu anlaşılan M.A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli Ü.Ö. ise suç eşyası satın almak suçu ile ilgili ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

500 bin TL'lik malzeme çalanlar yakayı ele verdi

"YÜZÜK TAKMADI"

Gözaltına alınan şüpheliler A.A., A.A., ve B.Ç. de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın olanı adliyeye girerken "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı." diye isyan etti.

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