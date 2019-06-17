500 dolar karşılığında Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler

Laktoz intoleransı, en yaygın gıda intoleranslarından biridir. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, laktoz intoleransını azaltmak için ipuçları verdi.

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

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Facebook MasterCard, Visa ve PayPal ile iş birliği yapacak

Facebook, kendi kripto para birimi GlobalCoin için MasterCard, Visa ve PayPal ile anlaştı.