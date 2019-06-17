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500 dolar karşılığında Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler

Türkiye'ye yasa dışı yollara giren ve iş vaadiyle dolandırılan 75 kaçak göçmen, İstanbul diye Ankara'ya bırakıldı.

DHA | 17.06.2019 - 12:10..
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Türkiye'ye kaçak yollarla giren 12 Bangladeş, 30 Pakistan ve 33 Afgan uyruklu göçmen, İstanbul'da çalışmak için insan kaçakcılarıyla 500 dolar karşılığında anlaşma yaptı.

75'İ DE TÜRKÇE BİLMİYOR

İş vaadiyle dolandırılan kaçaklar, bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa plakalı 3 minibüsle Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) yakınlarına bırakıldı.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde yürüyen kaçaklar, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Göçmenlerin çoğunun pasaportunun bulunmadığı ve Türkçe bilmedikleri öğrenildi.

75 göçmenin Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Çiftlik Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor. Kaçakları, Ankara'ya bırakan minibüslerin Gölbaşı ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulduğu öğrenildi.

GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLECEKLER

Kaçakların buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

500 dolar karşılığında Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler

500 dolar karşılığında Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler

500 dolar karşılığında Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler

500 dolar karşılığında Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler



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