500 kilo işlenmemiş altın yakalandı

Verzegan Emniyet Müdürü Albay Kasım Nezeri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kentte gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında bir araç içinde 500 kilogram ağırlığında işlenmemiş altın bulduklarını söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Nezeri, kaya büyüklüğündeki altının kanunlara aykırı şekilde taşındığını ve olayla ilgili şoförün gözaltına alındığını belirtti.

PİYASA DEĞERİ AÇIKLANMADI

Nezeri, güvenlik güçlerince ele geçirilen altının piyasa değerinin ne kadar olduğu yönünde bilgi vermedi.

İran'ın Tebriz kenti sınırları içinde bulunan Verzegan bölgesi, madencilik açısından İran için oldukça önemli bir yer. Kentteki "Andrian Altın Madeni" ülkenin zengin altın madenleri arasında yer alıyor.