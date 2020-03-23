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Koronavirüs, Avrupa'da taşımacılığı vurdu

Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemler, kıtada taşımacılığı olumsuz etkiledi.

AA | 23.03.2020 - 17:54..
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün yayılmasını engellemek için üye ülkeler tarafından sınırlarda alınan önlemlerin taşımacılığı olumsuz etkilediğini vurguladı.

TAŞIMACILIK FELÇ

Özellikle krizi zamanlarında ilaç, koruyucu ekipman ve temel ihtiyaçların halka ulaşmasını sağlamaları gerektiğini belirten Von der Leyen, "Koronavirüs salgının Avrupa taşımacılığı üzerinde büyük etkisi oldu. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemler taşımacılığı yavaşlattı ve bazen felç etti." diye konuştu.

Koronavirüs, Avrupa'da taşımacılığı vurdu

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Malların teslimatındaki gecikmenin "kıtlığa" neden olabileceğine işaret eden Von der Leyen, önceliklerinin AB ülkeleri arasındaki ana yollarda trafik akışını sağlamak olduğunu kaydetti.

SERBEST DOLAŞIM VURGUSU

Von der Leyen, ülke sınırlarında yaşanan tıkanıklığı açmak üzere tavsiyeler yayımladıklarını hatırlatarak, Avrupa'da arz zincirinin oldukça entegre olduğunu, tüm malların serbest dolaşımının sağlanması gerektiğini belirtti.

YEŞİL ŞERİTLER KURULMALI

Özellikle nakliyecilerin sınırlardan 15 dakikada hızlı geçişini sağlayacak yeşil şeritler kurulması gerektiğini aktaran Von der Leyen, sınırlarda alınacak önlemlerin malların dolaşımını engellemeyecek şekilde olması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs, Avrupa'da taşımacılığı vurdu

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