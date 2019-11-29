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500 lira için kuzenini bacağından vurdu

Bursa'da 500 lira borç verdiği kuzenini, parasını geri alamayınca vuran şahıs yakalandı.

İHA | 29.11.2019 - 18:05..
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Bursa'da kendisinden 500 TL borç alan ve ödemeyen kuzenini yol ortasında  vurarak olay yerinden kaçan şüpheli, olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalanıp gözaltına alındı.

MEYHANEDE BULUŞUP TARTIŞTILAR

Altıparmak caddesi üzerinde, Kadir Ç. (40), kendisinden 500 TL borç alan kuzeni Erol Ç. (38) ile gece saatlerinde bir meyhanede buluştu.

Kadir Ç, amcasının oğlundan verdiği parayı geri istedi. Erol Ç. durumunun olmadığını, aldığı parayı ödeyemeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı.

500 lira için kuzenini bacağından vurdu

BACAĞINDAN VURUP KAÇTI

Kısa sürede büyüyen münakaşa kavgaya dönüşünce, parasını alamayan Kadir Ç, belinden çıkardığı silah ile kuzenini iki bacağından vurarak olay yerinde kaçtı. Erol Ç.’yi kanlar içerisinde gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol Ç.'yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. 24 saat geçmeden yakalandı Kuzeni Erol Ç.'yi iki bacağından vurarak olay yerinden kaçan Kadir Ç.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

500 lira için kuzenini bacağından vurdu

YARALININ DURUMU AĞIR

Kadir Ç.'nin yakınlarıyla görüşerek nerde olabileceği hakkında bilgi alan ekipler, olayın üzerinden 24 saat geçmeden Kadir Ç.'yi yakalayarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada iki bacağından vurularak hastaneye kaldırılan Erol Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

500 lira için kuzenini bacağından vurdu

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