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500 milyar dolarlık projeye engel olduğu için öldürüldü

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman'ın başlattığı ve 500 milyar dolarlık Neom kentinin yapılacağı bölgede yaşayan Al-Howeti adlı kişi, evini terk etmediği için vuruldu.

DHA |
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500 milyar dolarlık projeye engel olduğu için öldürüldü

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Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman'ın 500 milyar dolarlık megakent projesi Neom kentinin yapılacağı bölgede yaşayan Al-Howeti adlı kişinin, evini terk etmek istemediği gerekçesiyle için Suudi güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

500 milyar dolarlık projeye engel olduğu için öldürüldü

500 MİLYAR DOLARLIK PROJEYE ENGEL GÖRÜLDÜ

Arap basının iddiasına göre, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman önderliğinde yapılması planlanan megakent Neom için Ürdün sınırına yakın bölgede yaşayan Al-Howeti'ye, projenin yapılacağı nedeniyle Suudi makamlarınca yaşadığı yerin terketmesi gerektiği uyarısında bulunulduğu, Al Howeti'nin baskılara direndiği ileri sürüldü.

500 milyar dolarlık projeye engel olduğu için öldürüldü

SUDDİ MAKAMLARININ TEHDİTLERİNE DİRENDİ

Arap medyasının haberine göre, Suudi makamlarının baskılarına karşı direnen Al-Howeti'nin, Suudi güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Arap medyası, Howeti’nin ölüm haberini Suudi yetkililerince doğrulandığını açıkladı. Haberde, Al-Howeti'nin güvenlik güçlerine ateş açtığı ve molotofkokteyli attığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına direnen Al-Howeti’nin, vurulduğu ifade edildi.

500 milyar dolarlık projeye engel olduğu için öldürüldü

NEOM PROJESİ NEDİR?

Neom, Suudi Arabistan'ın Tebuk Bölgesi'nde planlanan bir şehir.

Proje, ilk olarak 24 Ekim 2017 tarihinde Prens Muhammed bin Selman tarafından açıklandı. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında Akabe Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında bir megakent inşa edeceklerini duyurmuştu.

500 milyar dolarlık projeye engel olduğu için öldürüldü

Veliaht Prens Muhammed bin Selman projeyi 500 milyar dolar yan 1.8 trilyon TL yatırımla hayata geçireceklerini söylemişti. 26 bin 500 kilometre alan üzerinde kurulacak olan Neom kenti su, biyoteknoloji, eğlence, üretim, gıda ve enerjiye odaklanacak.

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