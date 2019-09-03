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Rusların tatil tercihi Türkiye

19 milyon Rus tatil için ülkesini terk ederken en çok tercih ettikleri ülke yine Türkiye oldu.

AA | 03.09.2019 - 04:15..
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Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği (RST), 2019’un il yarısında en popüler destinasyonun Türkiye olduğunu belirtti.

Toplamda 19 milyon 891 bin Rus vatandaşın bu dönemde tatil amacıyla yurt dışına gittiği belirtilen açıklamada, bunların 2 milyon 649 bininin Türkiye’yi ziyaret ettiği kaydedildi.

Rusların tatil tercihi Türkiye

2.SIRADA ABHAZYA

İkinci sırada 1 milyon 852 bin turistle Abhazya gelirken, 1 milyon 644 bin turistin ziyaret ettiği Finlandiya üçüncü oldu.

En popüler 10 destinasyon listesine ayrıca Kazakistan (1 milyon 371 bin), Çin (1 milyon 77 bin), Ukrayna (1 milyon 57 bin), Estonya (847 bin), Tayland (654 bin), Gürcistan (630 bin) ve Almanya (628 bin) girmeyi başardı.

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