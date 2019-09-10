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500 yıllık caminin kubbelerindeki kurşunları çaldılar

Lüleburgaz'da Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden biri olan Sokullu Mehmet Paşa Cami Külliyesi’nin, kurşun plaklarını çalan hırsızlar yakalandı.

İHA | 10.09.2019 - 15:20..
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Kırklareli Lüleburgaz’da Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden biri olan ve 1569 yılında Padişah Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Sokullu Mehmet Paşa Cami Külliyesi’nin kubbelerindeki kurşun plakalar, 2 hırsız tarafından çalındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan hırsızlardan 17 yaşındaki İ.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer hırsız Ş.G. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

500 yıllık caminin kubbelerindeki kurşunları çaldılar

LEVYEYLE SÖKMÜŞLER

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İ.A.(17) ve Ş.G. (21) isimli iki hırsız, camide cemaatin bulunmadığı gece saatlerinde, tarihi caminin kubbesine tırmandı. Etrafta kimsenin olmamasından faydalanan hırsızlar, ellerindeki levyeler yardımıyla caminin kubbesinde bulunan tarihi kurşun plakaları bağlantı yerlerinden söktü. Hırsızlar, ardından kurşun plakaları satmak amacıyla alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

SABAH FARK EDİLDİ

Sabah olduğunda camiye gelen cami cemaati, kurşun plakaların yerinden söküldüğünü fark ederek durumu İlçe Müftülüğü’ne bildirdi. Müftülük de yaşanan olayı Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Yapılan araştırmalar sonucunda teknik takibe başlayan polis ekipleri, kurşun plakaları çaldığı tespit edilen İ.A. ve Ş.G’yi kıskıvrak yakaladı.

500 yıllık caminin kubbelerindeki kurşunları çaldılar

Yakalanan zanlılardan İ.A., çıkarıldığı mahkemece “Mabedden hırsızlık” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FARK EDİLMEMESİ İÇİN İÇ TARAFI SÖKMÜŞLER

Öte yandan hırsızların, kurşunları çaldıklarının fark edilmemesi için kubbelerin caminin iç tarafına bakan kurşunlarını çaldığı öğrenildi. Hasan Paçal, yaşanan hırsızlık olayının üzüntü verici olduğunu söyleyerek, “Bunlarda Allah korkusu yok. Umarım en ağır cezayı alırlar.” diye konuştu.

500 yıllık caminin kubbelerindeki kurşunları çaldılar

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