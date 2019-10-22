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5000 mAh bataryalı Vivo U3 tanıtıldı

Vivo'nun U serisindeki en yeni telefonu Vivo U3'ün teknik özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 10:07..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, ülkesinde düzenlediği etkinlikte 'U3' modelini resmi olarak duyurdu. Özellikle 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla bir hayli dikkat çeken telefonun detaylı özelliklerine ve fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

VIVO U3 ÖZELLİKLERİ

6.53 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 çözünürlüğünde FullHD+ damla çentikli ekrana sahip Vivo U3, gücünü Qualcomm'un 8 çekirdekli işlemcisi Snapdragon 675'ten alıyor. 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farkli RAM seçeneğine sahip telefonda, 64 GB depolama alanı bulunuyor.

vivo u3

Vivo U3'ün kameralarına göz atacak olursak, üçlü arka kamera kurulumu karşımıza çıkıyor 16 MP ana kameraya sahip telefon, 8 MP ikinci kamera ve 2 MP derinlik kamerası barındırıyor. Telefonun ön tarafında bulunan damla çentiğinde ise 16 MP tek bir kamera yer alıyor.

Vivo U3'ün en önemli özelliklerinden biri de pataryası. 5000 mAh kapasiteli bataryası ile kullanıcılara pek de şarj problemi yaşatmayacak telefon, ayrıca 18W hızlı şarj özelliğine de sahip.

vivo u

Vivo U3'ün çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak:

  • 4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü: 141 dolar
  • 6 GB RAM + 64 GB depolama sürümü: 169 dolar

 

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5000 mAh bataryalı Vivo U3 tanıtıldı

5000 mAh bataryalı Vivo U3 tanıtıldı

5000 mAh bataryalı Vivo U3 tanıtıldı

5000 mAh bataryalı Vivo U3 tanıtıldı

5000 mAh bataryalı Vivo U3 tanıtıldı

5000 mAh bataryalı Vivo U3 tanıtıldı

5000 mAh bataryalı Vivo U3 tanıtıldı

5000 mAh bataryalı Vivo U3 tanıtıldı

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