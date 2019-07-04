taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6037
Euro
6.3364
Altın
1414.22
Borsa
98849.11
Gram Altın
254.821

5 bin yıllık Sardes Antik kentinde görsel şölen

Manisa'daki Sardes Antik kentinde meydana gelen yıldız şöleni, yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu.

İHA | 04.07.2019 - 14:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Lidya Krallığı'na başkentlik yapan, tarihte ilk paranın basıldığı yer olmasıyla tanınan Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik kentinde, yıldız şöleni yaşandı.

5 bin yıllık Sardes Antik kentinde görsel şölen

FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI OLDU

5 bin yıllık geçmişi bulunan ve Roma ve Bizans dönemlerinde önemli yerleşim merkezi olduğu bilinen antik kentteki yıldız şöleni, fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.

5 bin yıllık Sardes Antik kentinde görsel şölen

EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Havanın bulutsuz ve ayın tam karanlık olduğu gecede, antik kentin tarihi sütunları ve Samanyolu'nun yıldız kümesi fotoğraflandı. Binlerce yıldızın aydınlattığı gece, eşsiz görüntülere sahne oldu.

5 bin yıllık Sardes Antik kentinde görsel şölen

5 bin yıllık Sardes Antik kentinde görsel şölen

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

198
Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

144
Rusya 23 ton eriği geri yolladı

Rusya 23 ton eriği geri yolladı

229
BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

177
Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

116
Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

43
Erdoğan-Trump görüşmesinde tartışılan not tutma karesi

Erdoğan-Trump görüşmesinde tartışılan not tutma karesi

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir