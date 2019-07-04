5 bin yıllık Sardes Antik kentinde görsel şölen

Lidya Krallığı'na başkentlik yapan, tarihte ilk paranın basıldığı yer olmasıyla tanınan Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik kentinde, yıldız şöleni yaşandı.

FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI OLDU

5 bin yıllık geçmişi bulunan ve Roma ve Bizans dönemlerinde önemli yerleşim merkezi olduğu bilinen antik kentteki yıldız şöleni, fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.

EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Havanın bulutsuz ve ayın tam karanlık olduğu gecede, antik kentin tarihi sütunları ve Samanyolu'nun yıldız kümesi fotoğraflandı. Binlerce yıldızın aydınlattığı gece, eşsiz görüntülere sahne oldu.