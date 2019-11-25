500T şoförleri bizi unutmayın diyor

Türkiye'nin en popüler şehir içi otobüslerinden 500T, 25 yılı aşkın süredir İstanbul'un iki yakasında yolcu taşıyor.

Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki en uzun güzergahın otobüs hattı 500T, kentin en uzun mesafe yolcu taşıyan otobüs hatları arasında da üçüncü sırada yer alıyor.

Dönemin ihtiyacı doğrultusunda 1986 senesinde "korsan" şekilde kurulan, 1994'den bu yana da İETT'ye bağlı kent ulaşımına katkı sağlayan 500T, her gün on binlerce kişiye hizmet sunarak kimi vatandaşları işine, evine ya da sevdiklerine kavuştururken, kimine alternatif İstanbul turu imkanı sağlıyor.

Uzun yıllar yoğunluk dolayısıyla adeta vatandaşları isyan ettiren, her biri kendine has kokularıyla tanınan 500T otobüsleri, kurulan sistemle düzenli şekilde yıkanarak dezenfekte ediliyor. Otobüslerin hijyen durumu İETT ve dernek yetkililerince denetleniyor.

Teknoloji oyunlarına, skeçlere, sosyal araştırmalara, şiirlere ve repliklere konu olan 500T, kasımın ilk hafta verilerine göre her gün ortalama 57 bin 522 kişi taşıyor.

Her gün 75 kilometrelik güzergahta seyreden otobüs, 12 ilçede 78 durağı kapsayan turunu trafik durumuna göre 2 veya 3 saatte tamamlıyor. Yolcular, İstanbulkart ile Cevizlibağ-Tuzla arasında iki bilet, Levent-Tuzla arasında ise tek bilet ücreti ödüyor.

Tuzla Şifa Mahallesi ile Zeytinburnu-Cevizlibağ arasında hizmet veren 500T, ulaşım ağı ve hizmetlerinin genişlemesine rağmen halen ülkenin en bilinir otobüs hatlarından biri olma özelliğini koruyor.

Metro, metrobüs ve Marmaray'ın hizmete girmesiyle hat uzunluğunun aksine yolcu sayısı azalan 500T, halen şehrin yolcu yükünü sırtlayan önemli otobüs hatları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 500T, Şifa Mahallesi'nden ilk seferini 04.20'de son seferini 23.30'da gerçekleştirirken, Cevizlibağ'dan 5.20'de başladığı seferini 00.00'da bitiriyor.

İstanbul'un ulaşım klasiği: 500T VİDEO



EVLİLİK TEKLİFİ YAPAN DA VAR, MUCİT OLAN DA

Seferleri 4 dakikada bir gerçekleştirilen 500T'de yoğunluk yaşanan vakitte sefer aralığı 2-3 dakikaya düşüyor. İş yeri, okulu ya da evinin konumu itibariyle 500T'de günün bir bölümünü geçiren müdavimler, seyahat süresini verimli kullanmak adına çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bazı yolcular gazete, dergi ya da kitap okurken, bazıları güzergahtaki manzara eşliğinde müzik dinlemeyi tercih ediyor.

Özellikle mesai sonrası ya da erken saatlerde duraklar geçildikçe yolcu sayısı artan otobüste mesafeyi göz önüne alarak uyku ihtiyacını giderene de, vaktini yabancı dil öğrenmek için değerlendirene de denk gelmek mümkün. Yıllardır çeşitli vesilelerle insanların hayatına dokunan, hatta birçoğunun anısına şahitlik eden 500T, kimi zaman sosyal medya platformlarının trend paylaşımları arasına da giriyor.

Birbirinden farklı hikayelerin yaşandığı 500T'de sevdiğine evlilik teklifinde bulunan da, otobüste yakınını unutan da var. Hatta yolculuğu sırasında geçen sürede buluşa imza atan vatandaşlar bile bulunuyor. Daha önce 500T'yi tercih eden bir vatandaş, 3 saatlik yolculukta susayınca toplu taşıma araçlarına "su otomatı" konulması fikrini geliştirmiş, projenin patentini almıştı.

ŞOFÖRÜN 500T'DE DOĞUM ANISI

Şüphesiz 500T anılarının en yakın şahitleri hattın şoförleri. Şoförlerin anlattıkları kimi zaman şaşırtırken, kimi zaman güldürüyor. Aynı güzergahta 30 yıldır direksiyon sallayan 55 yaşındaki Kemal Berge, AA muhabirine, 500T'de yaklaşık 12 yıl önce yaşadığı olayı anlattı.

Kartal'daki Cevizli Köprüsü'nde kalabalık bir grubun otobüsü durdurarak bindiğini, gruptan bir kızın kendisine, "Ağabey, biraz yavaş git. Kadını yere uzattık, herhalde sancısı var." dediğini, sonrasında kendisinin otobüsü sarsmadan kullanmaya çalıştığını söyledi.

Kadına müdahale edilirken otobüsü iyice yavaşlattığını dile getiren Berge, şöyle devam etti:

"Erkekler ön tarafa geldi, kadınlar etrafına toplandı. Biri bez tuttu, öteki kollarından tutuyor, kolonya sürüyor... Aradan 20-25 dakika geçti bebek dünyaya geldi. Bir de baktım kadınların olduğu yerden çocuk bağırtısı geldi. Otobüsü kenara çektik, erkekler hepimiz indik. İnen yolcuları başka bir arabaya verdim. Kadınlar kaldı arabada, müdahalelerini tamamladılar."

Berge, doğum yapan kadını ve yakınlarını Kartal'da devlet hastanesine bıraktıktan sonra aracını yıkayıp yoluna devam ettiğini sözlerine ekledi.