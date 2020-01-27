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Denizli'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 9 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 27.01.2020 - 17:03..
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Denizli'de polis ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar düzenlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturmalar kapsamında ‘terör örgütüne üye olmak, sabit ankesörlü hatlardan arandıkları’ tespit edilen 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şahıs, 1 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay ve öğretmen, geçici görevden uzaklaştırılmış 1 teğmen olmak üzere toplam 9 şahsı gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanırken, biri ise Manisa emniyetine teslim edildi. Diğer şahısların ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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