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Meslekten atılan 58 polise FETÖ gözaltısı

Adana merkezli 8 ilde terör örgütü FETÖ’yle ilişkisi olduğu iddiasıyla mesleğinden ihraç edilen, 58 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA | 12.03.2019 - 09:19..
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Şafak vakti yapılan operasyonla, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

İHRAÇ EDİLEN 58 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında KHK ile ihraç edilen polis memurlarından, örgüt yapılanması içerisine bağlı bulundukları zümre başkanı,
öğretmen ve vekil olarak adlandırılan itirafçı mahrem imamlarının beyanları ile elde edilen dijital verilerden hareketle, 58 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Meslekten atılan 58 polise FETÖ gözaltısı

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