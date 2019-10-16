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50W hızlı şarj destekli Realme X2 Pro tanıtıldı

Realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini duyurdu. Telefonun fiyatınI ve detaylı özelliklerini hep beraber inceleyelim.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 13:22..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, ülkesinde düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi modeli olan X2 Pro'yu resmi olarak duyurdu. Kullanıcılara sunduğu 50W hızlı şarj desteği ve 20X hibrit yakınlaştırma sayesinde dikkatleri üzerine çeken telefonun, çıkış fiyatına ve detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

realme x2 pro

REALME X2 PRO ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde, 90Hz AMOLED ekrana sahip Realme X2 Pro, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snadragon 855+ modelinden güç alıyor. 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğiyle satışa çıkacak telefonda, 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Kamera konusunda da oldukça iddialı olan Realme X2 Pro, 64 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuyla karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında ise 16 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

realme x2 pro

50W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesine sahip Realme X2 Pro'nun, ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise şu an için bilnmiyor. Telefonun yurt dışı satış fiyatları ise şu şekilde olacak:

  • 6 GB RAM + 64 GB depolama sürümü    : 366 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü  : 410 dolar
  • 12 GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 466 dolar

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50W hızlı şarj destekli Realme X2 Pro tanıtıldı

50W hızlı şarj destekli Realme X2 Pro tanıtıldı

50W hızlı şarj destekli Realme X2 Pro tanıtıldı

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