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Enflasyon rakamları açıklandı
Mart ayında TÜFE yüzde 1,03 arttı.
Haber Merkezi | 03.04.2019 - 10:01..
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Mart ayında TÜFE yüzde 1,03 arttı.
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