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Enflasyon rakamları açıklandı

Mart ayında TÜFE yüzde 1,03 arttı.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 10:01..
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Mart ayında TÜFE yüzde 1,03 arttı.

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