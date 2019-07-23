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51 yıl önce kaybolan Fransız denizaltısı bulundu

Akdeniz'e kıyısı olan Toulon şehri açıklarında 51 yıl önce ortadan kaybolan denizaltı 'Minerve', bir denizaltı araştırma ekibi tarafından bulundu.

AA | 23.07.2019 - 03:13..
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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1968’in ocak ayında içindeki 52 denizciyle kaybolan Fransız denizaltısının yerinin tespit edildiğini duyurdu.

51 yıl önce kaybolan Fransız denizaltısı bulundu

BBC'nin haberine göre Parly, tüm çabalara rağmen yıllarca izine rastlanamayan Minerve'nin bulunmasını "başarı, rahatlama ve teknik beceri" olarak tanımladı.

51 yıl önce kaybolan Fransız denizaltısı bulundu

"AİLELER UZUN ZAMANDIR BU ANI BEKLİYORDU"

Kaybolan denizcilerin yakınlarının talebi üzerine denizaltıyı arama çalışmalarına bu yılın başında yeniden başlandığını hatırlatan Parly, "Uzun zamandır bu anı bekleyen aileleri düşünüyorum." dedi.

51 yıl önce kaybolan Fransız denizaltısı bulundu

DENİZİN 2 BİN 370 METRE DİBİNDE BULUNDU

Yerel basına dayandırılan haberde, kayıp denizaltının yerinin, liman kenti Toulon'un 45 kilometre açığında, deniz yüzeyinin 2 bin 370 metre derininde tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Minerve'nin kaybolduğu kazanın ardında yatan neden hiçbir zaman açıklanamamıştı.

51 yıl önce kaybolan Fransız denizaltısı bulundu

51 yıl önce kaybolan Fransız denizaltısı bulundu

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