51 yıl önce kaybolan Fransız denizaltısı bulundu

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1968’in ocak ayında içindeki 52 denizciyle kaybolan Fransız denizaltısının yerinin tespit edildiğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre Parly, tüm çabalara rağmen yıllarca izine rastlanamayan Minerve'nin bulunmasını "başarı, rahatlama ve teknik beceri" olarak tanımladı.

"AİLELER UZUN ZAMANDIR BU ANI BEKLİYORDU"

Kaybolan denizcilerin yakınlarının talebi üzerine denizaltıyı arama çalışmalarına bu yılın başında yeniden başlandığını hatırlatan Parly, "Uzun zamandır bu anı bekleyen aileleri düşünüyorum." dedi.

DENİZİN 2 BİN 370 METRE DİBİNDE BULUNDU

Yerel basına dayandırılan haberde, kayıp denizaltının yerinin, liman kenti Toulon'un 45 kilometre açığında, deniz yüzeyinin 2 bin 370 metre derininde tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Minerve'nin kaybolduğu kazanın ardında yatan neden hiçbir zaman açıklanamamıştı.