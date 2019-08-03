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Balıkesir'deki otobüs yangınında 2 şoför tutuklandı

Balıkesir'de 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında adliyeye sevk edilen 2 otobüs şoförü tutuklandı.

Haber Merkezi | 03.08.2019 - 18:43..
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Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde yangın çıkmış, yangında 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirmişti.

15 yolcunun yaralandığı yangında otobüsün şoförü N.D. ile ikinci şoför H.H. gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan araç sürücülerinin jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.

2 ŞOFÖR DE TUTUKLANDI

N.D. ve H.H. jandarma ekiplerince İvrindi Adliyesine sevk edildi. İki şoför çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan olayda yaralananların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Balıkesir'deki otobüs yangınında 2 şoför tutuklandı

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