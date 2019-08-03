Balıkesir'deki otobüs yangınında 2 şoför tutuklandı

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde yangın çıkmış, yangında 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirmişti.
15 yolcunun yaralandığı yangında otobüsün şoförü N.D. ile ikinci şoför H.H. gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan araç sürücülerinin jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.
2 ŞOFÖR DE TUTUKLANDI
N.D. ve H.H. jandarma ekiplerince İvrindi Adliyesine sevk edildi. İki şoför çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan olayda yaralananların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.