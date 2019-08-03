Balıkesir'deki otobüs yangınında 2 şoför tutuklandı

Çiftçilikle uğraşan Halil K., yüzünün büyük bölümünü kaplayan ve giderek büyüyen tümörden kurtulmak için yardım bekliyor.

6

Antalya'da caretta carettalar yolunu şaşırdı

Yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının, deniz yerine kara tarafına gittiğini fark eden bir vatandaş, yönünü değiştirerek denize doğru tuttuğu ışık ile hayvanları suya ulaştırdı.