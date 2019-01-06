İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, İstanbul'da pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

UYARI GELDİ

Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. denildi.