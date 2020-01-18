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5 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 5 terörist, sınırda teslim oldu.

AA | 18.01.2020 - 21:42..
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülmeyi hızlandırdı.

Operasyonlara ailelerin desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarının da eklenmesiyle teslim olmalar son yılların en yüksek seviyeye ulaştı.

5 TERÖRİST SINIRDA TESLİM OLDU

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 13'e yükseldi.

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