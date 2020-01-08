Altın fiyatlarında son durum

İran, Amerika'nın Irak'taki iki üssüne yönelik füze saldırısı düzenlendi.

Amerika can kaybının olmadığını duyururken, İran 80 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

ALTIN FIRLADI

Karşılıklı açıklamalar devam ederken bu gerilim altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Gram altın, saldırı haberinin gelmesiyle birlikte 309.7 liraya kadar yükseldi.

Altının gramı şu sıralar 306 lira seviyesinde.

ÇEYREK 505 LİRA

Çeyrek fiyatı da yükselişti. Düğüne gidip bir çeyrek takmak isteyenler 505 lirayı gözden çıkarmak zorunda.

DOLAR VE EURO

Dolar da 6 lira bandını zorlamaya devam ediyor: 5,98

Euro ise 6,67 seviyesinde.