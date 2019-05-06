Ankara'da bir polis şehit oldu

Çubuk - Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 1423 plakalı araç, dur ihtarına uymayarak uygulama noktasına daldı. Uygulama noktasına dalan araç görevi başında bulunan 55 yaşındaki polis memuru Mevlüt Metin'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havada takla atan polis memuru ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü Pursaklar Kültür Merkezi önünde emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Yoldan geçerken olayı gören ve şans eseri orada bulunan doktorlar ağır yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan polis memurunu Pursaklar Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru şehit oldu.

1 HAFTA SONRA EMEKLİ OLACAKTI

Yakalanan sürücü ise kimlik tespiti için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, sonrasında Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan şehit polis memuru Mevlüt Metin, bir hafta sonra emekli olacaktı.