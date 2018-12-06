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Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı

Seyir halinde olan araçta Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı. Kazada araç içerisindeki iki kişi yaralandı.

İHA | 06.12.2018 - 06:18..
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Meydana gelen trafik kazasında, H.U. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüje çıktı.

Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı

Yol ortasındaki elektrik direğine çarparak durabilen araçtaki sürücü H.U. ile yanındaki Y.E. yaralandı. Yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

Kaza sırasında otomobilin çarpması sonucu yola devrilen elektrik direği de AYDEM ekipleri tarafından kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.

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