Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında, H.U. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüje çıktı.
Yol ortasındaki elektrik direğine çarparak durabilen araçtaki sürücü H.U. ile yanındaki Y.E. yaralandı. Yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ
Kaza sırasında otomobilin çarpması sonucu yola devrilen elektrik direği de AYDEM ekipleri tarafından kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.