Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Her pazar TRT 1 seyircisinin beğenisine sunulan Tozkoparan, çocukların gönlünde haklı bir yer kazanmaya devam ediyor.

VEYA IMP'nin yapımını üstlendiği çocuk dizisi Tozkoparan, 11 Kasım'da ilk bölümünü yayınladı. İlk bölümde güzel reytingler alan Tozkoparan, aileler ve çocukları tarafından çok sevildi.

Üçüncü bölümüyle süpriz hikayelerle gelecek olan dizi; saat 17.15’de TRT 1 ekranlarında olacak.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE FAYDALI DİZİ

Tozkoparan gelişim çağındaki çocukların, gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayarak, kişilik özelliklerini olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor. Bunu yaparken de benzersiz bir hikaye unsuru olarak, olay örgüsünü okçuluk sporu etrafında topluyor.

Tozkoparan 3. Bölüm Fagmanı VİDEO

DİZİNİN HİKAYESİ

Sağlam ailesinin en küçük bireyi olan Mete, on yaşlarında, akıllı, zeki, hayalperest ve okçuluğa oldukça meraklı fakat içine kapanık bir çocuktur. Okçuluğa merakı olmasına rağmen akciğer hastalığı nedeniyle bu sporu yalnızca hayallerinde yaşamak zorunda kalmıştır. Mete’nin hastalığının gittikçe kötüleşmesiyle birlikte Sağlam ailesi küçük bir kasabaya yerleşir.

Mete’nin yeni okulunda hayallerini süsleyen okçuluğun eğitimi verilmektedir. Mavi Ay ve Kara Yel adlı iki takımın birbiriyle yarıştığını öğrenen Mete bu takımlardan birine dahil olur. Ormanda insanlardan uzak yaşayan, otoriter, sert bakışlı, saçı sakalına karışmış ve bu yüzden çocukların Yabani adını verdikleri, eski bir kemankeş olan Salih’le tanışmasıyla da zamanla içine kapanık ruh halinden sıyrılan Mete kendi karakterini ortaya çıkarmaya başlar.

Yeni başlayanlar için Tozkoparan'da kim kimdir;

MAVİ AY TAKIMI

KARAYEL TAKIMI