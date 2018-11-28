Melih Cevdet Anday’ın ölümsüz şiirlerinden alıntılar

"Hava ne kadar güzel öğretmenim,

Yollar, ağaçlar, kuşlar ne kadar güzel.

Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim,

Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın,

Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya

Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar

Sürüngenler, konglomeralar, serhaslar,

Hepsi, hepsi ortada öğretmenim".

“Bir İlkbahar Şiirine Başlangıç” ile 4 gün önce anmıştık "Suçlu olduğum için mi insanım, yoksa insan olduğum için mi suçluyum?" diyen şairi, Öğretmenler Günü’nde. Bugün ise, onun ölüm yıl dönümü.

Melih Cevdet Anday, şiirlerinin yanında tiyatro oyunu, makale, deneme de yazdı. Ancak en çok şiirleriyle edebiyatımızda yer edindi. Liseden arkadaşları Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile birlikte kurdukları Garip Akımı ile Türk şiirine özel bir katkıda bulundu. “Kolları Bağlı Odysseus” ile kendine özgü felsefi şiir akımını başlattığında da Garip Akımı’ndan ayrıldı.

UNESCO, 1971’de, Courrier Dergisi kapsamında Anday’ı, Tolstoy, Dante, Cervantes, Unamuno, Seferis ve Kawabata düzeyinde bir edebiyatçı olarak gördüğünü bildirdi. Böylesine değerli bir edebiyat adamına sahip olmanın gururuyla Anday’ı, aramızdan ayrılışının 16. Yılında, şiirlerinden seçkilerle anıyoruz…

KOLLARI BAĞLI ODYSSEUS

İyi dinle söyleyeceklerimi

Her şeyi olduğu gibi anlatacağım sana

Ki yeni uğursuzluklar yüzünden

Denizler ortasında kalma bir daha.

Önce Sirenlere rast geleceksiniz

Koruyun onlardan kendinizi

Yabansı ezgilerle büyüleneceksin

Oradan çarçabuk uzaklaşmalı ki

Büsbütün yok olmasın İthaca.

Sirenleri aştıktan sonra kürekçilerin

İki yol çıkacak karşına birden

Acaba bunlardan hangisi?

Artık onu orda sen bileceksin!

*

TEKNENİN ÖLÜMÜ

Bir yanda parçalanmış teknem durur,

Sert tütünüyle gün bir yanda.

Kara yakındı önce, hem çok yakındı,

Elimi uzatsam tutardı ama

Yalnızlıktır denizin tek yasası,

Bütün ölüler unutulur,

Yaşayanlar kalır tek başlarına.

(Teknenin Ölümü)

HÜZÜNLÜ BİR AKŞAM BORUSUNUN EZGİSİ İÇİN SÖZ

Birdim iki oldum, iki iken bir

Ne yalnızken birim, ne de seninle iki.

Sevi de yalnızlık gibidir

Var yok eder durur kişiyi.

(Teknenin Ölümü)

*

YAĞMURUN ALTINDA

Mevsimler kurgularla oyaladı bizi

Tarlaya bırakılmış bir at gibi

Bağlı, yalnız ve özgür.

Umudumuz sabrın tutamadığı ırmak,

Umutsuzluğumuz insan kalmak içindi.

(Seçme Şiirler)

ANI

Bir çift güvercin havalansa,

Yanık yanık koksa karanfil.

Değil bu anılacak şey değil,

Apansız geliyor aklıma…

(Sözcükler)

*

BİR MİSAFİRLİĞE GİTSEM

Bir misafirliğe gitsem,

Bana temiz bir yatak yapsalar,

Her şeyi, adımı bile unutup

Uyusam...

(Rahatı Kaçan Ağaç)

YILDIZ

Evren esrisin diye gövdende,

Tuttum elinle bir dünya dokudum.

Savatlı ayı taktım bileğine…

(Teknenin Ölümü)

*

SENDEN UTANIYORUM

Senden utanıyorum deniz kenarı!

Hep böyle işsiz olduğum,

Böyle parasız kaldığım zamanlar mı,

Ziyaretine geleceğim?

Bak yarın memuriyete başlıyorum.

Öbür gün evleneceğim galiba.

Artık seni bizim evde beklerim,

Deniz kenarı.

(Sözcükler)





ÇOK GÜZEL ŞEY

Yaşamak güzel şey doğrusu.

Üstelik hava da güzelse,

Hele gücün kuvvetin yerindeyse,

Elin ekmek tutmuşsa bir de.

Hele tertemizse gönlün,

Hele kar gibiyse alnın,

Yani kendinden korkmuyorsan,

Kimseden korkmuyorsan dünyada,

Dostuna güveniyorsan,

İyi günler bekliyorsan hele,

İyi günlere inanıyorsan,

Üstelik hava da güzelse,

Yaşamak güzel şey;

Çok güzel şey doğrusu...

(Sözcükler)

*

Damla Karakuş

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