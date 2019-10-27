Erdoğan Merkel'le görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu sona erdirme çağrısı yapmıştı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın devletler hukukuna uygun olmadığını savunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSU KONUŞULDU
Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmeler ile ikili ve bölgesel konular ele alındı.