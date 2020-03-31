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DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon el değiştirdi

DxOMark kamera testlerinde rakiplerini geride bırakan Huawei P40 Pro, en iyi kameraya sahip akıllı telefon oldu.

Haber Merkezi |
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DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon el değiştirdi

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf çekebilen akıllı telefon arayan kullanıcıların en çok baktığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

Xiaomi Mİ 10 Pro ve Oppo Find X2 Pro modelleri, DxOMark'tan 124 puan almayı başararak, en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar olmuşlardı. Ancak Huawei P40 Pro, 128 puan alarak zirvenin yeni sahibi oldu.

huawei

HUAWEI P40 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı P40 Pro modelinde,  f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera yer alıyor. Ana kameraya ek olarak 40MP ultra geniş açılı kamera, 10X optik yakınlaştırma yapabilen 8MP kamera ve 3X optik yakınlaştırma yapabilen 8MP'lik kamera yer alıyor. Ayrıca bu kameralara bir de 3D görüntü kamerası eşlik ediyor.

Huawei P40 Pro'da toplamda 5 arka kamera yer alıyor. Telefonun ön tarafında ise 32 MP + derinlik kamerası olmak üzere çift kamera bulunuyor.

GÜNCEL DXOMARK KAMERA SIRALAMASI

dxomark

Instagram: @eshteknoloji

 

DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon el değiştirdi

DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon el değiştirdi

DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon el değiştirdi

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