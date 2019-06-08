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53 göçmenin imdadına sahil güvenlik yetişti

İzmir'de bir bota 53 kişi binen ve motor arızası nedeniyle nedeniyle sürüklenen kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundukları sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA | 08.06.2019 - 13:20..
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53 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için bir bot satın aldı.

27'Sİ ÇOCUK

13 erkek, 13 kadın, 27 çocuğun bulunduğu göçmenler, Foça üzerinden Avrupa hayaliyle denize açıldı.

Göçmenlerin bir müddet sonra ise botundaki motorunda arıza meydana geldi.

Foça’daki denizin akıntısına kapılan göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden acil koduyla yardım istedi. Ekipler, hemen bölgeye intikal etti. 53 göçmeni tek tek kurtararak sahil güvenlik botuna aldı. Olası bir facianın önüne geçen sahil güvenlik ekipleri, göçmenleri kıyıya çıkardı.

53 göçmenin imdadına sahil güvenlik yetişti VİDEO

53 göçmenin imdadına sahil güvenlik yetişti

53 göçmenin imdadına sahil güvenlik yetişti

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