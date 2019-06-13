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Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

İlde, iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA | 13.06.2019 - 21:17..
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Malatya’da  Battalgazi ilçesinde yaralama olayı meydana geldi.

Yaşanan olayda, S.Ö. ile H.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahlarında kullanıldığı kavgada H.B. tarafından açılan ateş sonucunda S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALAYAN ŞAHIS TESLİM OLDU

Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, S.Ö.’yü silahla yaralayan H.B. olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

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