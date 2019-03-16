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53 yıl sonra sağ eline kavuştu

İzmir'de henüz bir yaşındayken sağ elinin baş ve işaret parmağının yanması nedeniyle sadece sol elini kullanabilen Ali Öztürk, parmak nakliyle yeniden sağ elini kullanmaya başladı.

AA | 16.03.2019 - 09:12..
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Naklin ardından 54 yaşındaki Ali Öztürk, kalem tutarak eşinin ismini ve ona olan sevgisini kağıda döktü.

KÜÇÜKKEN SOBAYA DÜŞÜP PARMAĞINI KAYBEMİŞTİ

Buca ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası emekli muhasebeci Öztürk, bir yaşındayken sobanın üzerine düştü ve sağ elinin baş ile işaret parmağı yandı.

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Öztürk, baş parmağını tamamen kaybederken, işaret parmağı ise avucunun içine doğru yanlış kaynadığı için elini kullanamaz oldu.

53 yıl sonra sağ eline kavuştu

53 yıl sonra sağ elini kullanmaya başladı

EŞİ DESTEK OLDU, BIÇAK ALTINA YATTI

Geçen yıl hayatını 50 yaşındaki Şehizer Keleş Öztürk ile birleştiren Öztürk, hayat arkadaşının isteği üzerine 3 ay önce hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan muayenede, Öztürk'ün parmağının yanlış pozisyonda durduğu ve gelişmediği, bu nedenle elini kullanamadığı, işaret parmağının kaslarıyla birlikte baş parmağın yerine nakledilmesi halinde hastanın sağ elini kullanabileceği tespit edildi.

53 yıl sonra sağ eline kavuştu

YILLAR SONRA ELİNE TEKRAR KAVUŞTU

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve El Cerrahisi bölümünde gerçekleşen operasyonla Öztürk'ün sağ işaret parmağı, baş parmağının yerine nakledildi.

Ameliyatın ardından fizik tedavi gören ve sağ elini 53 yıl sonra kullanabilen Öztürk, cisimleri tuttu, eline aldığı kalemle kağıda yazı yazdı.

53 yıl sonra sağ eline kavuştu

''5'KEN 9 PARMAĞIM OLDU...''

Ali Öztürk: "Eskiden 5 parmağım vardı, nakilin ardından 9 parmağım oldu. Artık hayata 9 parmağım ile sarılacağım." dedi.

53 yıl sonra sağ eline kavuştu

53 yıl sonra sağ eline kavuştu

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