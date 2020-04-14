530 binden fazla Zoom hesabı saldırıya uğradı

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmiş ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması olmuştu.

Ancak uygulamada yer alan bazı gizlilik sorunları, kullanıcıların yoğun tepkilerine neden olmuştu. Örneğin geçtiğimiz günlerde Zoom çağrılarının bir kısmının, Çin veri merkezleri üzerinden yönlendirildiği ortaya çıktı.

Ayrıca uygulamanın bazı bilgisayar kameralarını izinsiz olarak açtığı ve bazı kofnerans görüşmelerini gizlice dinlediği belirlendi.

530 BİNDEN FAZLA HESAP SALDIRIYA UĞRADI

Güvenlik araştırmacıları kısa bir süre önce, saldırıya uğramış 530 binden fazla hesabın internet üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti. Hackerlar, daha önceki veri ihlalleriyle çeşitli platformlardan sızdırılan şifreleri, kullanıcıların Zoom hesaplarında da denedi ve aynı şifreyi kullanan Zoom hesapları ele geçirildi.

GÜVENLİK ARAŞTIRMACILARI VERİLERİ SATIN ALARAK KULLANICILARA ULAŞTI

Güvenlik araştırmacıları, bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için bilgisayar korsanlığı forumunda satılan kimlik bilgileri, kişisel toplantı URL'leri ve Zoom ana bilgisayar anahtarları da dahil olmak üzere binlerce bilgiyi satın aldı. Uzmanlar, daha sonra verileri çalınan kullanıcılara ulaştı ve çalınan verilerin doğru olduğunu onayladı.





BİLGİLERİN ÇOĞU RESMİ KURUMLARA AİT

Güvenlik uzmanlarına göre satılan verilerin büyük bir kısmı, eğitim kurumlarına ve diğer tanınmış şirketlere ait.

BİRÇOK ÜLKE VE KURUMDA DA YASAKLANMIŞTI

Tayvan hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkenin devlet kurumlarında Zoom uygulamasının kullanımını yasaklayan bir bildiri yayınlamıştı.

Ayrıca New York'taki yetkililer, şehirdeki uzaktan eğitimler için Zoom uygulamasının kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Öte yandan, Singapur Eğitim Teknolojisi Bölümü Direktörü Aaron Loh, ülkedeki uzaktan eğitimde Zoom uygulamasının yasaklandığını duyurdu.

TÜRKİYE'DEKİ KURUMLARDA DA KULLANILIYOR

Koronavirüs nedeniyle ülkemizde de evden çalışma sistemine geçen çalışan sayısı bir hayli arttı. Bu nedenle tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında Zoom kullananların sayısı artış gösterdi.