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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

Önder İmam Hatipliler Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurultaya katılanlara sesleniyor.

Haber Merkezi | 08.09.2019 - 15:34..
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Önder İmam Hatipliler Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurultaya katılanlara sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Tek parti döneminde kapatılan bu okulları yeniden açan şehit başbakan Adnan Menderes'e rahmet diliyorum. Onlar bizim için, gelecek nesiller için zor zamanlarda sadece hakka ve halka sığınarak çok büyük işler başardılar.

Onlar sadece okuyan değil kendilerinden sonrakileri de okutan idealist insanlardı. Onların rahmetiyle kuşatsın diyorum. İmam hatipli olarak biz de bu yapının boynu bükük kalmasın diye çalıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan Cumhurbaşkanlığımıza kadar imam hatip neslinin yetişmesine özel önem verdik.

Bir imam hatipli olarak bu yapıyı boynu bükük bırakmamak için çalıştık. Bu okulları 3-5 kendini bilmez insanın insafına terk etmedik.

Önce vefayı öğrendik. Biz bu okullarda mücadeleyi, sabrı, cesareti öğrendik.

4 evladımın dördünü de imam hatibe gönderdim.

Seçim döneminde inanç özgürlüğünden bahsedenler milletin saçıyla sakalıyla uğraşıyor."

Ayrıntılar geliyor...

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