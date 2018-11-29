ÖSO ile YPG arasında çatışma çıktı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Kilis ili karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ve Mare ilçelerindeki cephe hatlarına sızmak isteyen terör örgütü YPG/PKK ile çatıştı.
YPG SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Terör örgüt YPG/PKK üyeleri, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Minniğ Havaalanı'nın batısındaki Malikiye'den muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine dün gece geç saatlerde sızma girişiminde bulundu.
İLÇEYE SALDIRDILAR
Sızma girişimlerinin engellendiği noktada ÖSO ve terör örgütleri arasında çatışma çıkarken öte yandan dün gece YPG/PKK'lı teröristler Mare ilçesinin batısında YPG/PKK işgalindeki Şeyh İsa ve güneyindeki Harbil bölgelerinden ilçeye saldırmaya başladı.
HUZURU BOZMAYA YÖNELİK EYLEMLER YAPILIYOR
Ölen yada yaralananın olmadığı çatışmada ÖSO birlikleri ise teröristlere anında tepki verdi. Her fırsatta muhalif bölgelere sızma yapmaya çalışan terör örgütü YPG/PKK oradaki halkın huzurunu bozmak için eylemler yapıyor.