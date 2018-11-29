ÖSO ile YPG arasında çatışma çıktı

Putin: Dolar bizi terk ediyor

1 Bakan Selçuk: E-okul’u dünyaya satmak istiyorum Eğitimin milli olamadığını söylediğinde tepki aldığını belirten Bakan Selçuk, "Eğitim öncelikle evrensel olur, çünkü eğitimin mesajı insanadır" dedi.

2 Murat Karayılan'ın yakınları gözaltına alındı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan’ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

3 Gökhan Özoğuz: Yarım asırlık maceran sona erdi 20'lik dişlerinden kurtulan Gökhan Özoğuz, zafer pozunu verdi.

4 Fransa'da protestolar sürüyor Dizel protestoları nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Paris'te eylemciler hükümetin ekonomik politikalarından vazgeçmesini isityor. Cumhurbaşkanı Macron ise geri adım atmamakta kararlı.

5 Fikirci Bey: EVET MESELE SADECE ZAM, SEN DAHA ANLAMADIN MI? Fikirci Bey, Fransa'da akaryakıt vergi düzenlemesi sebebiyle çıkan sokak olaylarını ele alıyor. Bir sebebe dayanan bu olaylarla ülkemizde yaşanan "sebepsiz" Gezi kalkışmasını karşılaştırıyor...

6 Kadın girişimciler: Yesim Güner Tunalı Doğal yaşamın zorlukları olsa da avantajlarının çok fazla olduğunu söyleyen Yeşim Güner Tunalı, hayallerini gerçekleştirmeye başladığını ifade ederek, ileride yapacağı güzel projelerden bahsetti.