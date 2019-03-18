Çanakkale'nin tuvale işlenen hikayesi Dolmabahçe'de

Çanakkale Deniz Savaşları Zaferi'nin 104'üncü yılı, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Anma törenlerinin düzenlendiği programlar kapsamında, en çok ziyaret edilen yerlerden biri de Dolmabahçe Sarayı.

Çanakkale Savaşı'na ilişkin önemli eserlerin bulunduğu müzede paha biçilemez eserlerin başında, savaşın anlatıldığı tablolar geliyor.

TABLOLAR SERGİLENİYOR

Türk tarihinin altın sayfalarından biri olan ve eşsiz kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale Zaferi, 104’üncü yılında Resim Müzesi’nde sergilenen iki örnek resim ile yaşatılıyor. Mehmed Ruhi Arel’in Çanakkale Savaşı’nı konu alan “Ayrılık ve Zafer” tablosu ile Hikmet Onat’ın “Harbe Giderken Veda” adlı eseri, Çanakkale Zaferi’ne duyulan minneti sanat diliyle anlatıyor. Resim Müzesi'nin Türk Ressamları bölümünde devamlı olarak sergilenen eserler, ziyaretçilerini bekliyor.

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"HÜZÜN, GURUR VE AYRILIK"

Ziyaretçilere bu önemli zafere ve o dönemde yaşanan koşullara dair tarih dersi veren eserlerle ilgili bilgi veren Milli Saraylar Resim Müzesi Şefi Gülsen Kaya, “Özellikle müzemiz bir kültür, tarih ve sanat atölyesi gibi ve bu bulunduğumuz bölüm Osmanlı’dan Cumhuriyet'e geçişi yansıtıyor. Burada Türk ressamlarının eserleri bulunuyor. Bu iki tablo da sanatseverlere adeta bir tarih dersi veriyor. 18 Mart 1915’teki Çanakkale Zaferi’ni konu alan tablolar. Bu zaferlerin hangi şartlarda, ne büyük fedakarlıklarla kazanıldığını gösteriyor. Bu tablolarda hüzün var, gurur var, ayrılık var.” dedi.

"BU ESERLER TARİH ATÖLYESİ"

Tablolarda anlatılanların önemini vurgulayan Kaya, “Mehmet Ruhi Arel’in triptik 'Ayrılık ve Zafer' adlı tablosu, ressam adeta üç ayrı öyküden eserini oluşturmuş. Askerin köyünden ayrılışı ki biz duygusal anı, hüznü görüyoruz ama gurur da var. Davullarla, zurnalarla uğurlanıyor. Askerimizin atalarından aldığı, Türk bayrağından aldığı milli ve manevi güçle düşmanı denize döküşünü görüyoruz. Göğsünde madalyayla köyüne dönüşünü görüyoruz. Orada da kavuşmanın sevinci var. Bu eserler adeta tarih atölyesi gibi. Çanakkale ruhunu yansıtan, o dönemin savaş ruhunu ve şartlarını ve büyük zaferi yansıtan tablolar. Bize büyük bir tarih dersi veriyorlar. Bu iki tablo aynı zamanda 1918’de Türk ressamlarının katıldığı Viyana Sergisi’nde de sergilendi. Milli Saraylar envanterine, 2017 yılında katıldı bu tablolar.”ifadelerini kullandı.

TABLOLARA ZİYARETÇİ AKINI

Çanakkale Zaferi gibi birçok önemli tarihi olay ve kişileri yansıtan eserlerin bulunduğu müzeye ziyaretçilerin yoğun ilgisinin olduğunu belirten Gülsen Kaya, “2018 yılında 55 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerimiz sadece güzel resim olarak değil, Osmanlı’dan Cumhuriyet'e kendi tarihlerini tanımak için o dönemki padişahları, o dönemin Osmanlısını, İstanbul’u görmek için İstanbul’un Fethi’ni görmek için, Sultan 2. Abdülhamit’in tahttan indirilişini görmek için ya da Çanakkale Savaşı ile ilgili değerli tabloları görmek için Resim Müzesi’ne gelmelerini bekliyoruz. Özellikle öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi de bekliyoruz. Çanakkale ruhunu yansıtmak için Resim Müzesi’ne gelmelerini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.